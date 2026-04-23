MERCADO DE TRABALHO

Ranking aponta melhores empresas para se trabalhar no Brasil; saiba quais

O ranking é construído a partir de avaliações espontâneas feitas por profissionais com vínculo comprovado com as empresas

Perla Ribeiro

Publicado em 23 de abril de 2026 às 14:12

[Ranking aponta melhores empresas para se trabalhar no Brasil; saiba quais Crédito: Imagem: Production Perig | Shutterstock

O que define uma boa empresa para trabalhar deixou de ser uma construção exclusivamente institucional. Em um cenário em que profissionais pesquisam, comparam e compartilham suas experiências, a percepção sobre o ambiente de trabalho passou a ser construída de dentro para fora. É nesse contexto que o Best WorkPlaces, premiação criada há mais de cinco anos pelo Infojobs, consolida sua relevância ao apresentar um retrato direto da experiência dos colaboradores. O ranking é construído a partir de avaliações espontâneas feitas por profissionais com vínculo comprovado com as empresas, o que transforma o levantamento em um termômetro consistente da reputação empregadora no país.

Com mais de 63 milhões de usuários cadastrados e mais de 16 milhões de avaliações registradas, o Infojobs se consolidou como um dos principais pontos de escuta do mercado de trabalho. Na prática, o prêmio reflete o que acontece no dia a dia das organizações — e não apenas o que elas comunicam.

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“As empresas mais bem avaliadas são aquelas que conseguem transformar discurso em prática. O profissional hoje tem acesso à informação e toma decisões mais conscientes sobre onde quer trabalhar”, afirma Ana Paula Prado, CEO da Redarbor Brasil, detentora do Infojobs.

As avaliações consideram critérios como ambiente de trabalho, salários e benefícios, liderança, oportunidades de crescimento e recomendação da empresa, com notas de 1 a 5. Para participar do ranking, as companhias precisam atuar no Brasil, ter mais de 50 avaliações válidas e média superior a 4,0, na página de avaliações de empresas no Infojobs.

TOP 10 marcas mais bem avaliadas de 2026

O ranking geral deste ano reúne empresas que conseguem combinar escala, consistência de gestão e boa percepção interna. Em comum, está a capacidade de manter uma experiência positiva mesmo em estruturas complexas e operações amplas.

“Reputação empregadora deixou de ser um diferencial e passou a ser um fator decisivo. As pessoas querem entender como a empresa funciona na prática, e isso aparece nas avaliações”, diz Ana Paula Prado.

Ranking Geral – Top 10 marcas empregadoras de 2026:

Hospital Israelita Albert Einstein — Hospitais e Farmacêuticas

SEBRAE — Educação

Cargill — Indústrias e Bens de Consumo

Honda — Indústrias e Bens de Consumo

Senac — Educação

Sesc Santa Catarina — Educação

AC Camargo Cancer Center — Hospitais e Farmacêuticas

Instituto Sírio Libanês — Hospitais e Farmacêuticas

Azul Linhas Aéreas — Hotéis, Restaurantes e Entretenimento

Prevent Senior — Hospitais e Farmacêuticas



Categorias por segmento

Indústrias e Bens de Consumo

Cargill Honda Unilever Suzano Mondelez Brasil

Varejo

Magazine Luiza Grupo Boticário Ri Happy Brinquedos Havan Avon

Hotéis, Restaurantes e Entretenimento

Hotelaria Accor Rede Windsor Hotéis Outback Steakhouse CVC Viagens Starbucks

Recursos Humanos

Randstad Gi Group Manpower Adecco Luandre

Hospitais e Farmacêuticas

Hospital Israelita Albert Einstein AC Camargo Cancer Center Prevent Senior HCor - Hospital do Coração CEJAM

Instituições Financeiras, Seguradoras e Consultorias

Porto Seguro Itaú SulAmérica Seguros Sicredi Banco Bradesco

Telemarketing e BPO

Segurpro Vigilância Patrimonial Grupo Prosegur Security | Segurança e Serviços Grupo Graber Callink

Tecnologia e Telecomunicações

Intelbras Samsung Brasil LG Electronics IBM Brasil Vivo

Educação

Rede Marista FFM - Fundação Faculdade de Medicina Universidade Nove de Julho Universidade Cruzeiro do Sul Estácio

Top 5 CEOs mais bem avaliados de 2026

A percepção sobre liderança segue como um dos fatores mais sensíveis na experiência do colaborador — e aparece de forma direta nas avaliações.

Hospital Israelita Albert Einstein Suzano

Cargill

Honda

Mondelez Brasil



O que essas empresas têm em comum

Apesar de atuarem em setores diferentes, as empresas que aparecem no ranking compartilham alguns padrões. O primeiro é a coerência entre discurso e prática. São organizações que conseguem sustentar, no dia a dia, aquilo que comunicam institucionalmente. Outro ponto central é a liderança. A forma como gestores conduzem equipes impacta diretamente a percepção dos profissionais, influenciando tanto a permanência quanto a recomendação da empresa.

Há também uma atenção maior ao desenvolvimento de carreira. Profissionais estão cada vez mais atentos ao crescimento no médio e longo prazo, e não apenas às condições imediatas. “Com mais acesso à informação, o profissional também se tornou mais criterioso. Ele busca um ambiente saudável, perspectiva de crescimento e uma liderança consistente. Isso eleva o nível de exigência e, ao mesmo tempo, o nível das empresas que conseguem se destacar”, afirma Ana Paula Prado.

Sobre o Best WorkPlaces

O Best WorkPlaces é uma premiação anual do Infojobs que reconhece as empresas mais bem avaliadas por seus colaboradores no Brasil, com base em avaliações espontâneas feitas ao longo do ano nas páginas das empresas dentro da plataforma.

Sobre o Infojobs