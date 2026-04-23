Ranking aponta melhores empresas para se trabalhar no Brasil; saiba quais

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Perla Ribeiro
Publicado em 23 de abril de 2026 às 14:12
O que define uma boa empresa para trabalhar deixou de ser uma construção exclusivamente institucional. Em um cenário em que profissionais pesquisam, comparam e compartilham suas experiências, a percepção sobre o ambiente de trabalho passou a ser construída de dentro para fora. É nesse contexto que o Best WorkPlaces, premiação criada há mais de cinco anos pelo Infojobs, consolida sua relevância ao apresentar um retrato direto da experiência dos colaboradores. O ranking é construído a partir de avaliações espontâneas feitas por profissionais com vínculo comprovado com as empresas, o que transforma o levantamento em um termômetro consistente da reputação empregadora no país.
Com mais de 63 milhões de usuários cadastrados e mais de 16 milhões de avaliações registradas, o Infojobs se consolidou como um dos principais pontos de escuta do mercado de trabalho. Na prática, o prêmio reflete o que acontece no dia a dia das organizações — e não apenas o que elas comunicam.
Mercado de trabalho
“As empresas mais bem avaliadas são aquelas que conseguem transformar discurso em prática. O profissional hoje tem acesso à informação e toma decisões mais conscientes sobre onde quer trabalhar”, afirma Ana Paula Prado, CEO da Redarbor Brasil, detentora do Infojobs.
As avaliações consideram critérios como ambiente de trabalho, salários e benefícios, liderança, oportunidades de crescimento e recomendação da empresa, com notas de 1 a 5. Para participar do ranking, as companhias precisam atuar no Brasil, ter mais de 50 avaliações válidas e média superior a 4,0, na página de avaliações de empresas no Infojobs.
TOP 10 marcas mais bem avaliadas de 2026
O ranking geral deste ano reúne empresas que conseguem combinar escala, consistência de gestão e boa percepção interna. Em comum, está a capacidade de manter uma experiência positiva mesmo em estruturas complexas e operações amplas.
“Reputação empregadora deixou de ser um diferencial e passou a ser um fator decisivo. As pessoas querem entender como a empresa funciona na prática, e isso aparece nas avaliações”, diz Ana Paula Prado.
O que essas empresas têm em comum
Apesar de atuarem em setores diferentes, as empresas que aparecem no ranking compartilham alguns padrões. O primeiro é a coerência entre discurso e prática. São organizações que conseguem sustentar, no dia a dia, aquilo que comunicam institucionalmente. Outro ponto central é a liderança. A forma como gestores conduzem equipes impacta diretamente a percepção dos profissionais, influenciando tanto a permanência quanto a recomendação da empresa.
Há também uma atenção maior ao desenvolvimento de carreira. Profissionais estão cada vez mais atentos ao crescimento no médio e longo prazo, e não apenas às condições imediatas. “Com mais acesso à informação, o profissional também se tornou mais criterioso. Ele busca um ambiente saudável, perspectiva de crescimento e uma liderança consistente. Isso eleva o nível de exigência e, ao mesmo tempo, o nível das empresas que conseguem se destacar”, afirma Ana Paula Prado.
Sobre o Best WorkPlaces
O Best WorkPlaces é uma premiação anual do Infojobs que reconhece as empresas mais bem avaliadas por seus colaboradores no Brasil, com base em avaliações espontâneas feitas ao longo do ano nas páginas das empresas dentro da plataforma.
Sobre o Infojobs
O Infojobs é a HR Tech líder no Brasil, com mais de 63 milhões de perfis cadastrados e 35 milhões de visitas mensais. Há mais de 20 anos, desenvolve soluções em recrutamento e seleção para promover o encontro entre empresas e talentos. Eleito pela Kantar Ibope como a marca mais lembrada pelos candidatos entre 2022 e 2025 e reconhecido como Top of Mind de RH pelo Grupo Top RH nos últimos seis anos, o Infojobs faz parte do Grupo Redarbor, o maior grupo de empregos da América Latina e o segundo maior do mundo. Atualmente, mais de 36 mil empresas confiam em seus serviços, como Grupo Carrefour, Grupo Souza Lima, Vigor e Sodexo.