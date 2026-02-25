Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mega-Sena acumula e prêmio ultrapassa R$ 125 milhões no próximo sorteio; veja resultado

Prêmio de R$ 115 milhões não teve ganhadores nesta terça-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 04:00

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso de nº 2977 do jogo lotérico Mega-Sena será sorteado na noite da próxima quinta-feira (26), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio do último sorteio, realizado nesta terça-feira (25) foi de R$ 115 milhões, mas não houve ganhadores. Acumulado, o sorteio tem expectativa de prêmio de R$ 130 milhões.

Os números sorteados nesta terça foram: 07-09-10-21-28-43

Vencedores da Mega-Sena

Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução
onas Lucas Alves Dias, ganhou prêmio com aposta simples, em 2020 por Reprodução
Francisco Serafim por Reprodução
Renê Senna ao lado da viúva Adriana Ferreira Almeida por Reprodução
Fredolino José Pereira por Reprodução
1 de 5
Miguel Ferreira de Oliveira foi morto em 2018 por Reprodução

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

Tags:

Loteria Mega-sena Prêmio Loterias Sorteio

Mais recentes

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
Imagem - Cão que estava há mais tempo em abrigo é adotado após dez anos de espera por uma família

Cão que estava há mais tempo em abrigo é adotado após dez anos de espera por uma família
Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)

MAIS LIDAS

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)
01

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)

Imagem - Chaiany, do BBB 26, vive em casa simples na periferia de Brasília; veja detalhes
02

Chaiany, do BBB 26, vive em casa simples na periferia de Brasília; veja detalhes

Imagem - Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento
03

Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora
04

Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora