RIO

Menino de 11 anos é internado com sintomas de envenenamento após comer pedaço de bolo

Arthur de Melo da Silva está internado em estado grave Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Millena Marques

Publicado em 8 de junho de 2026 às 17:40

Arthur de Melo da Silva Crédito: Reprodução

Um menino de 11 anos, identificado como Arthur de Melo da Silva, está internado em estado grave após apresentar sintomas de envenenamento depois de comer um pedaço de bolo. Ele está hospitalizado no Hospital Estadual Ricardo Cruz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O pré-adolescente, filho de pais separados, começou a passar mal na noite do dia 1º de junho. Segundo informações do jornal O Globo, ele havia passado o fim de semana com a mãe, Lidiane da Silva, e retornado da escola para casa, em São João de Meriti.

De acordo com a mãe, Arthur estava bem quando foi deixado na escola. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o garoto chegou à residência às 18h23 da segunda-feira (1º), após as aulas.

Após retornar para a casa do pai, Admir Mello, com quem mora, Arthur comeu um pedaço de bolo de origem desconhecida que estava em sua mochila. Em seguida, foi dormir e acordou vomitando.

"Ele está em estado grave, inconsciente e entubado. No hospital, me disseram que suspeitam que ele tenha sido envenenado com chumbinho. Quero que tudo seja investigado. Quero saber quem deu esse bolo a ele. Tentaram matar meu filho", afirmou Lidiane, emocionada.

O pai contou que estranhou a forma como encontrou os pertences do filho na mochila.

"Como de costume, sempre verificamos a mochila dele quando retorna da escola. Perguntei se havia roupa suja, porque ele tinha passado o fim de semana com a mãe. Ele disse que sim. Quando minha esposa abriu a mochila, encontrou as roupas bem dobradas e o bolo embaixo. Arthur não tem o hábito de dobrar as roupas, e a mãe dele também não. Quero uma investigação. Que apurem todas as possibilidades que possam ter levado a esse crime perverso", declarou Ademir.