INVESTIGAÇÃO

Menino era obrigado a ajoelhar em brita durante castigos do padrasto

Polícia prendeu homem por tortura praticada contra enteado

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu um homem pelo crime de tortura praticado contra seu enteado. Segundo as investigações, a vítima sofria constantes espancamentos como forma de “castigo”. O mandado foi cumprido nesta quinta-feira (3/4) na cidade de Alto Paraíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.>