ECONOMIA

Milhões de brasileiros têm dinheiro esquecido no PIS/Pasep: veja como sacar antes do prazo

Em caso de morte do dono, herdeiros também podem solicitar o resgate

Cerca de 10 milhões de brasileiros ainda não sacaram valores do antigo Fundo PIS/Pasep, totalizando R$ 26,3 bilhões esquecidos. Os saques estão liberados desde 28 de março e podem ser realizados tanto pelos beneficiários quanto por herdeiros em caso de falecimento do titular. >

Esse fundo, ativo entre 1971 e 1988, foi criado para aumentar a renda de trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos. Diferente do abono salarial PIS/Pasep atual, os valores disponíveis foram acumulados ao longo dos anos e estão corrigidos pela inflação. Segundo o governo, a média disponível para cada pessoa é de R$ 2,8 mil, mas o montante varia conforme o tempo de serviço e o salário da época.>

Para consultar se há valores a receber, os trabalhadores devem acessar o site Repis Cidadão, do Ministério da Fazenda, ou utilizar o aplicativo do FGTS. Caso tenha dinheiro disponível, o pedido de ressarcimento pode ser feito diretamente pelo app ou presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal.>

Declaração de dependentes do órgão pagador do benefício>

Clique em "Entrar com gov.br" e faça login com CPF e senha>

Informe o NIS (Número de Identificação Social), que pode ser encontrado na carteira de trabalho, no extrato do FGTS, no site Meu INSS e no CadÚnico>