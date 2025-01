BRASIL

Morre advogado Marcello Lavenère, que pediu impeachment de Collor

Alagoano Marcello Lavenère Machado, de 86 anos, morreu, neste domingo (12), em Brasília (DF)

O advogado alagoano Marcello Lavenère Machado, de 86 anos, morreu, neste domingo (12), em Brasília (DF). Ele se tornou nacionalmente conhecido por ter, como presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), assinado o pedido de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 1992.