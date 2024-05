RIO DE JANEIRO

Morre aos 83 anos o ator Paulo César Pereio

O ator Paulo César Pereio morreu aos 83 anos na tarde deste domingo (12), no Rio de Janeiro. Pereio estava internado no Hospital Casa São Bernardo.

O ator estava em tratamento de uma doença hepática avançada e foi levado ao hospital durante a madrugada, já em estado grave, de acordo com a unidade de saúde revelou ao g1.

Nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 19 de outubro de 1940, Pereio atuou em mais de 60 filmes dirigidos por nomes como Glauber Rocha, Hector Babenco, Arnaldo Jabor, Hugo Carvana e Ruy Guerra.

Pereio vivia no Retiro dos Artistas desde 2020. Ele era pai do ator João de Campos Velho, ex-Malhação, e de Tomás Velho, ambos com a atriz e apresentadora Cissa Guimarães. Pereio também era pai de Lara Velho e Gabriel Velho.