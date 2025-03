VIOLÊNCIA

Motorista atropela morador de rua de forma intencional em BH; crime foi filmado

Suspeito, que já tem passagem por homicídio, alega ter agido em legítima defesa

Preso em sua casa no bairro Santa Tereza, o motorista alegou ter sido vítima de um ataque minutos antes do atropelamento. "Disse que foi cercado por um grupo de moradores de rua e esfaqueado no pescoço e no tórax quando comprava madeira perto do abrigo", relatou a PM, segundo o G1. Ele afirmou que acelerou para fugir do suposto ataque e acabou atingindo as vítimas. O suspeito foi levado ao Hospital João XXIII, recebeu alta e agora responde pelo crime. >