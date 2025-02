SÃO PAULO

Motorista bêbada bate em carro parado no acostamento e mata criança de 5 anos

Acidente foi na Rodovia dos Imigrantes, na altura da cidade de São Vicente, litoral de São Paulo, na manhã de domingo (9)

Tharsila Prates

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 18:56

Carro onde estava a vítima que morreu, em imagem capturada pela concessionária Crédito: Divulgação Portal CCI

Uma motorista de 29 anos, que não teve o nome divulgado, provocou a morte de uma menina de 5 anos após invadir o acostamento da Rodovia dos Imigrantes (SP-160), na manhã desse domingo (9), e bater em um carro parado na cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. De acordo com o portal Metrópoles, a mulher admitiu uso de bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro.>

Outras quatro pessoas ficaram feridas, incluindo a motorista. Equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas pela Ecovias, concessionária responsável pela rodovia, para atender a ocorrência. >

A motorista foi levada ao Pronto-Socorro de Cubatão com o filho e uma outra ocupante do veículo. Após atendimento médico, a motorista fugiu do local. O estado de saúde não foi divulgado.>

A polícia conversou com a ocupante do veículo que informou ter conhecido a motorista na noite anterior em um evento em Osasco, onde consumiram bebida alcoólica. Ela ainda contou que as mulheres estavam indo até a praia no momento da batida.>

O acidente aconteceu no acostamento do Km 46 da SP-160, onde estava parado um Renault Logan, carro em que viajava a criança. O veículo havia parado no local devido a outro automóvel de um familiar ter apresentado pane.>

A motorista embriagada dirigia um carro modelo Volkswagen Fox, quando invadiu o acostamento e bateu na traseira do Logan, empurrando o carro até a mureta de concreto do lado esquerdo da pista. A via foi totalmente interditada.>

A menina de 5 anos chegou a ser socorrida para a Santa Casa de Santos, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.>

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como fuga de local de acidente, homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de São Vicente.>