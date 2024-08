BRASIL

Motorista com sinal de embriagez atropela família em São Paulo

Um homem atropelou uma família na tarde de sábado, 17, na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no bairro do Jabaquara, zona sul da capital. Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais de embriaguez e ficou preso nas ferragens do veículo.

As vítimas do acidente, um homem de 35 anos, uma mulher de 34 anos e duas crianças, foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya. Uma terceira filha do casal não foi atingida pelo veículo. A mulher e as crianças receberam alta, mas o homem permanece internado e estável, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).