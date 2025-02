RECURSOS

MP que abre crédito extra de R$ 4,178 bi para Plano Safra é publicada no DOU

Medida visa atender as linhas de crédito subsidiado do Plano Safra, com taxas de juros equalizadas pelo Tesouro

Estadão

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 23:02

MP foi assinada pelo presidente Lula e entra em vigor nesta segunda Crédito: Valter Campanato/ Agência Brasil

O governo federal publicou na noite desta segunda-feira (24) a Medida Provisória 1.289/2025, que abre crédito extraordinário de R$ 4,178 bilhões para as operações oficiais de crédito rural equalizadas pelo Tesouro Nacional no âmbito do Plano Safra. A medida visa atender as linhas de crédito subsidiado do Plano Safra, com taxas de juros equalizadas pelo Tesouro, com contratações suspensas pelo Tesouro Nacional desde a última sexta-feira (21).>

A MP, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entra em vigor nesta segunda e foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. >

Do montante total, R$ 2,752 bilhões serão destinados à subvenção econômica de operações de investimento rural e agroindustrial, R$ 763,519 milhões vão para subvenção econômica de operações de custeio agropecuário e R$ 17,002 milhões para equalização de operações de comercialização nas linhas voltadas a médios e grandes produtores. Outros R$ 645,782 milhões serão direcionados a equalização de linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).>

A edição da MP foi anunciada na última sexta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como saída para a retomada das contratações do crédito subsidiado do Plano Safra 2024/25. Os recursos, segundo Haddad, serão acomodados dentro dos limites do arcabouço fiscal, embora venham formalmente de crédito extraordinário.>

O Tesouro suspendeu as contratações de financiamentos subsidiados pelas 25 instituições financeiras que operam o crédito rural desde a última sexta-feira (21), em virtude da falta de aprovação do Orçamento 2025 - que inclui recursos para subsídio para política oficial de crédito agropecuário.>