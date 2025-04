DF

Mulher é mantida refém pelo ex durante audiência virtual sobre violência doméstica

Vítima de 44 anos usou câmera do celular para pedir socorro durante videoconferência judicial

Um caso de violência doméstica com desfecho dramático ocorreu nesta terça-feira (1º) no Distrito Federal. Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar após manter sua ex-companheira, de 44 anos, sequestrada durante uma audiência virtual no Juizado de Violência Doméstica do Recanto das Emas. As informações são do G1.>