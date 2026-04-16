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Mulher encontra câmera escondido em ventilador no quarto; ex é suspeito

Polícia notificou caso como "registro não autorizado de intimidade sexual"

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de abril de 2026 às 06:47

Mulher encontra câmera escondido em ventilador do teto no quarto dentro de casa
Mulher encontra câmera escondido em ventilador do teto no quarto dentro de casa Crédito: Divulgação

Uma mulher de 33 anos encontrou uma câmera escondida no ventilador do teto do quarto de sua casa, em Uberaba (MG), na noite de segunda-feira (13). O caso foi registrado pela polícia como “registro não autorizado de intimidade sexual”.

O principal suspeito é o ex-marido da vítima, de 44 anos. Segundo relato, ele não aceita o fim do relacionamento de 18 anos e teria sido flagrado pela filha do casal assistindo às imagens transmitidas pela câmera no celular. Ainda de acordo com a mulher, essa não teria sido a primeira vez que o homem adotou esse tipo de conduta.

Assédio, abuso e estupro devem ser denunciados no 180

Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução
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Para denunciar abuso sexual, ligue 180 por Reprodução

Após o flagrante, a vítima retirou o equipamento para interromper a transmissão. Ela afirma que, desde o término do relacionamento, há cerca de dois meses, o ex-companheiro passou a apresentar comportamento possessivo.

A polícia realizou buscas, mas o suspeito não foi localizado. 

Tags:

Assédio

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