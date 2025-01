PARANÁ

Mulher mata ex com saca-rolhas após briga por conta de agressão contra o filho

Ela confessou o crime e diz que foi tirar satisfação com ele

Uma mulher foi presa em flagrante por matar o ex-companheiro com um saca rolhas em Foz do Iguaçu, no Paraná. O homem teria agredido o filho dos dois, o que provocou irritação nela. As informações são da Metrópoles. >