Mulher passa mal e morre ao ser informada da morte da filha: menos de 24 horas de diferença

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Metrópoles
Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:02
Mãe e filha foram sepultadas juntas na manhã desta terça-feira (21) em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Ana Lúcia Crestana Carvalho, de 55 anos, e a mãe, Margarida Marfim Crestana, de 78, morreram com menos de um dia de diferença.
Segundo informações de familiares nas redes sociais, Ana Lúcia morreu após sofrer um infarto do miocárdio no último domingo (19). Na segunda (20), ao ser informada da morte da filha, Margarida passou mal e também morreu.
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