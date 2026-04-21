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Mulher passa mal e morre ao ser informada da morte da filha: menos de 24 horas de diferença

Ana Lúcia Crestana Carvalho e a mãe dela, Margarida Marfim Crestana, foram sepultadas juntas nesta terça-feira (21)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 21 de abril de 2026 às 17:02

Ana Lúcia Crestana Carvalho e a mãe dela, Margarida Marfim Crestana, foram sepultadas juntas
Ana Lúcia Crestana Carvalho e a mãe dela, Margarida Marfim Crestana, foram sepultadas juntas Crédito: Reprodução

Mãe e filha foram sepultadas juntas na manhã desta terça-feira (21) em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Ana Lúcia Crestana Carvalho, de 55 anos, e a mãe, Margarida Marfim Crestana, de 78, morreram com menos de um dia de diferença.

Segundo informações de familiares nas redes sociais, Ana Lúcia morreu após sofrer um infarto do miocárdio no último domingo (19). Na segunda (20), ao ser informada da morte da filha, Margarida passou mal e também morreu.

Leia mais no Portal Metrópoles, parceiro do Jornal Correio

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