Mulher que transmitiu o próprio assassinato disse que mãe foi sequestrada após ter casa invadida

Ágata Ayanne, mulher que transmitiu o próprio assassinato em live no Instagram, revelou que, antes de morrer, a mãe teve a casa invadida e foi sequestrada "por mais de dez" pessoas. A jovem também teria ido a delegacia após a morte dos policiais militares Eduardo Roque Barbosa de Santana e Rodolfo José da Silva. Os crimes aconteceram em Camaragibe, no Grande Recife. Ágata e cinco familiares foram mortos. O número total de mortos em represália ao assassinato dos policiais chegou a oito. Um deles foi um dos irmãos de Ágata, Alex da Silva Barbosa, de 33 anos. Segundo o governo de Pernambuco foi ele quem matou os policiais. Criminosos encapuzados mataram a esposa, a mãe e três irmãos do atirador. Depois, ele foi morto durante buscas da PM.

"Três carros com mais de dez caras invadiram a casa da minha mãe e levaram ela, tomaram o celular da minha mãe, do meu pai e da minha irmã. Atiraram no pneu da moto do meu pai", diz um dos comentários.