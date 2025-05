ACRÉSCIMO NO VALOR

Aneel aciona bandeira vermelha nas contas de energia em junho; veja quanto fica mais cara

A justificativa para a mudança foi o cenário de afluências abaixo da média em todo o país

A justificativa para a mudança foi o cenário de afluências abaixo da média em todo o país indicado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). "Projeta-se uma redução da geração hidrelétrica em relação ao mês anterior, com um aumento nos custos de geração devido à necessidade de acionamento de fontes de energia mais onerosas, como as usinas termoelétricas", informou a Aneel no comunicado.>