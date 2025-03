CRIME

Mulher salta de carro em movimento para escapar depois de ser estuprada

Vítima de 26 anos pulou em estrada de terra após ser violentada sob ameaça de canivete

Uma jovem de 26 anos protagonizou cena de horror no último sábado (22) no vilarejo Barra Mansa, distrito de Barro Branco (MG). Após ser estuprada dentro de um veículo, ela saltou do carro em movimento quando avistou testemunhas na estrada. "Você vai pagar os gastos do dia com sexo ou com sua vida", teria dito o agressor, de 45 anos, segundo relato à polícia. As informações são do Estado de Minas.>