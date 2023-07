Mulher trans é amordaçada e assassinada a facadas dentro de casa

Um crime contra uma mulher trans chocou os moradores de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Julia Nicoly Moreira, de 34 anos, foi assassinada a facadas dentro de casa.



Além disso, de acordo com o G1, a vítima também foi amordaçada pelos suspeitos que chegaram ao imóvel por volta das 21h. Para a família de Julia, a técnica de enfermagem foi mais uma vítima de crime de ódio.



Vizinhos de Nicoly informaram à polícia que os homens entraram na casa da vítima e, pouco depois, saíram do local com o carro dela. Crianças que estavam brincando próximo à casa de Julia, contaram aos pais sobre a movimentação.