PÉ NA ESTRADA

Mulheres que viajam só terão 15% de desconto em hotéis; veja lista dos estabelecimentos

Cerca de 550 estabelecimentos hoteleiros já aderiram à iniciativa; há opções em 24 estados

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de março de 2025 às 09:18

Mulheres que viajam só terão 15% de desconto em hotéis Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As mulheres que estão acostumadas a botar a mochila nas costas e viajar sozinhas terão um motivo a mais para desbravar o país. É que o Ministério do Turismo lançou uma iniciativa que promete impulsionar o setor e fortalecer a presença delas no turismo brasileiro. Uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih Nacional) vai garantir um desconto de 15% nas hospedagens para mulheres que viajam sozinhas. Cerca de 550 estabelecimentos hoteleiros já aderiram à iniciativa. O estado que oferece mais opções de hospedagens que vão oferecer 15% de desconto na tarifa para mulheres que viajam sozinhas é a Bahia, com 130 opções. Em seguida, aparece Minas Gerais com 103 e Santa Catarina com 40. Há opções de hospedagem com desconto em 24 estados. >

As mulheres interessadas em desbravar a Bahia vai encontrar opções em pousadas, hotéis e resorts. A lista divulgada pelo Ministério do Turismo traz opções como o Casa di Vina Boutique Hotel, o Catussaba Resort Hotel, o Fera Hoteis, o Grande Hotel da Barra, o Wish Hotel da Bahia, o Deville Prime Salvador, entre outros. Quem quiser dar um pulo na Linha Verde também encontra opções no Litoral Norte. Já quem gosta de um maior contato com a natureza e quiser se aventurar nas trilhas na Chapada Diamantina vai encontrar opções em Lençois como o Hotel Canto das Águas, o Hotel de Lençois e o Portal de Lençois.>

A iniciativa inédita traz a tarifa promocional aplicada nos hotéis da rede associada à Abih que aderirem à campanha e permanecerá válida mesmo durante grandes eventos ou feriados. No entanto, a garantir da vaga estará sujeita à disponibilidade de estadia nos estabelecimentos. O Protocolo de Intenções assegura a tarifa especial para as viajantes solos, conforme declarado no ato da reserva, e será aplicada diretamente nas centrais de atendimento dos estabelecimentos participantes. O benefício será válido por um período de um ano, abrangendo acomodações em apartamento da categoria “single”. >

O presidente da ABIH Nacional, Manoel Linhares avalia que o turismo é um legado econômico e cultural que se deixas para as próximas gerações. "As iniciativas lançadas, além de reconhecer o papel feminino na sociedade e na economia, estimulam o consumo de serviços turísticos e o empreendedorismo feminino nos diversos segmentos impactados pela indústria do turismo”, defende. >

Além dos 15% de desconto, para fortalecer a participação feminina no empreendedorismo turístico, o Ministério do Turismo estabeleceu condições especiais de acesso aos recursos do Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur) para empreendedoras que se tornaram mães recentemente. O benefício é válido para empresárias individuais, microempreendedoras individuais e aquelas cujo negócio seja constituído como sociedade limitada unipessoal em até seis meses do nascimento dos seus bebês, ou por adoção. >

As ações voltadas à promoção da equidade de gênero foram anunciadas pelo ministro do Turismo, Celso Sabino. “Essas medidas vão ajudar o setor e dar mais oportunidade as mulheres que atuam na indústria do turismo, assim como, aquelas que desejam conhecer o Brasil em viagens solos, tendo mais esse estímulo com tarifas especiais na rede hoteleira nacional”, afirmou. >

Essas iniciativas fazem parte do compromisso do Ministério do Turismo estabelecido com a ONU Mulheres, que tem por objetivo promover a equidade de gênero e o empoderamento das mulheres no setor. Também se alinham com a iniciativa “Brasil Sem Misoginia”, do governo federal e estão em consonância com a Política Nacional de Turismo, que busca diversificar e ampliar as linhas de financiamento para pequenos e médios empreendimentos turísticos. >