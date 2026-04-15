CRIME BRUTAL

Na frente dos filhos: homem esfaqueia ex no peito para tentar 'arrancar silicone' dos seios dela

Vítima está internada em estado grave

Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:50

Prisão aconteceu após tentativa de feminicídio Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil do Pará prendeu, na terça-feira (14), Wesley Costa Camargo, investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. Contra ele também havia mandados relacionados a estupro e dívida de pensão alimentícia. As informações são do portal G1.

O ataque ocorreu no dia 10 de abril. Segundo a investigação, o homem atingiu a vítima com uma facada no peito e afirmou que tentava “retirar prótese de silicone”. O crime aconteceu na presença dos filhos do casal, dentro da casa onde a vítima vivia.

A mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal de Novo Progresso, com ferimento na região do tórax.

Mulheres foram mortas em casos de feminicídios no primeiro trimestre de 2026 1 de 6

De acordo com a Delegacia de Novo Progresso, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento, o que teria motivado a agressão. A Polícia Civil já solicitou à Justiça a prisão preventiva dele pela tentativa de feminicídio.

Ainda conforme as investigações, em agosto de 2025, Wesley teria invadido a casa da mesma vítima, onde a agrediu na presença dos filhos e praticou estupro. Por esse caso, já existia mandado de prisão em aberto.

Além disso, havia outro mandado expedido pela 7ª Vara de Família do Tribunal de Justiça de Goiás por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia.