Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Na frente dos filhos: homem esfaqueia ex no peito para tentar 'arrancar silicone' dos seios dela

Vítima está internada em estado grave

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:50

Prisão aconteceu após tentativa de feminicídio
Prisão aconteceu após tentativa de feminicídio Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil do Pará prendeu, na terça-feira (14), Wesley Costa Camargo, investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. Contra ele também havia mandados relacionados a estupro e dívida de pensão alimentícia. As informações são do portal G1.

O ataque ocorreu no dia 10 de abril. Segundo a investigação, o homem atingiu a vítima com uma facada no peito e afirmou que tentava “retirar prótese de silicone”. O crime aconteceu na presença dos filhos do casal, dentro da casa onde a vítima vivia.

A mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal de Novo Progresso, com ferimento na região do tórax.

Mulheres foram mortas em casos de feminicídios no primeiro trimestre de 2026

Vera Lúcia  foi morta no Recôncavo por Reprodução
Ivone foi morta em Iguaí por Reprodução
Letícia foi morta em Salvador por Reprodução
Leidimar foi morta em Guanambi por Reprodução
Sandra foi morta em Conceição do Jacuípe por Reprodução
Manuela foi morta por Lucas e teve corpo colocado em freezer por Reprodução
1 de 6
Vera Lúcia  foi morta no Recôncavo por Reprodução

De acordo com a Delegacia de Novo Progresso, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento, o que teria motivado a agressão. A Polícia Civil já solicitou à Justiça a prisão preventiva dele pela tentativa de feminicídio.

Ainda conforme as investigações, em agosto de 2025, Wesley teria invadido a casa da mesma vítima, onde a agrediu na presença dos filhos e praticou estupro. Por esse caso, já existia mandado de prisão em aberto.

Além disso, havia outro mandado expedido pela 7ª Vara de Família do Tribunal de Justiça de Goiás por inadimplência no pagamento de pensão alimentícia.

Ele vai responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, estupro e inadimplência alimentícia.

Mais recentes

Imagem - Chileno de 65 anos é preso por furtar mochila dentro de aeroporto

Chileno de 65 anos é preso por furtar mochila dentro de aeroporto
Imagem - MP aciona Havan por estátua em capital nordestina e cobra R$ 500 mil por 'poluição visual'

MP aciona Havan por estátua em capital nordestina e cobra R$ 500 mil por 'poluição visual'
Imagem - Mudanças aprovadas para o seguro-defeso previnem fraudes, diz relator

Mudanças aprovadas para o seguro-defeso previnem fraudes, diz relator