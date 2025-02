POLÍTICA

'Não me trate como um idiota': aliados de Bolsonaro batem boca em rede social

Ex-secretário de Cultura, Mario Frias (PL-SP) acusou o Ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Novo-SP) de ‘desgastar’ a imagem de Bolsonaro

Priscila Natividade

Salvador Publicado em 2 de fevereiro de 2025 às 19:57

Ricardo Salles e Mario Frias divergiram sobre o resultado das eleições na Câmara Crédito: Reprodução/ Portal da Câmara dos Deputados

Divergências em relação às eleições na Câmara dos Deputados e no Senado levaram a uma discussão no X (antigo Twitter) entre o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Novo-SP) e o ex-secretário de Cultura, Mario Frias (PL-SP). Ambos assumiram pastas importantes no governo de Jair Bolsonaro (PL) e hoje exercem seus mandatos de deputado federal. >

A troca de mensagens começou neste domingo (02), quando Salles comemorou os 31 votos de Marcel Van Hattem (Novo) para a presidência da Câmara. Mario Frias acusou Salles de desgastar a imagem de Bolsonaro.>

A votação ocorreu nesse sábado (01) e deu a vitória a Hugo Motta (Republicanos-PB), com 444 votos. Bolsonaro havia sacramentado o apoio ao candidato do Republicanos, assim como o PT, do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).>

Ao rebater Frias via redes sociais, Salles escreveu no X que os votos conquistados por Van Hattem “representam os valores da direta liberal conservadora, que não transige com o Centrão”. Na tentativa de garantir uma cadeira no Senado em 2026, Salles já havia deixado o PL desde o ano passado para se filiar ao Novo. >

O deputado disse ainda que não teve nenhum intuito de atacar Bolsonaro com o post que publicou: “Essas ilações conspiratórias e vitimizações forçadas são ridículas. Não queremos gente corrupta, fisiológica, adesista etc. nos cargos chave do País e, tenho certeza, você também não quer”. >