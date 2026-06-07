DESESPERO E PÂNICO

Noite de terror: seis pessoas são baleadas durante festa e adolescentes ficam feridos

Disparos provocaram correria em casa de eventos; polícia investiga autoria e motivação

Perla Ribeiro

Publicado em 7 de junho de 2026 às 20:02

Noite de terror: seis pessoas são baleadas durante festa e adolescentes ficam feridos Crédito: Reprodução

Um tiroteio em uma casa de eventos deixou seis pessoas feridas na madrugada deste domingo (7), no Centro São Carlos, no estado de São Paulo. Entre as vítimas estão dois adolescentes de 15 e 16 anos. Apesar dos ferimentos, nenhum dos baleados corria risco de morte, segundo informações médicas. De acordo com o Boletim de Ocorrência, O caso foi registrado com lesão corporal e disparos de arma de fogo. As informações são do G1 São Carlos e Araraquara.

Os disparos ocorreram no Brick Espaço de Evento e a autoria dos tiros e a motivação do crime ainda são desconhecidas. De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma das vítimas ferida na perna e nas costas. Ela contou que estava com amigos no evento quando ouviu vários tiros e, ao tentar sair do estabelecimento, percebeu que havia sido atingida.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Santa Casa. Durante o atendimento da ocorrência, a PM foi informada de que outras vítimas buscaram atendimento médico em unidades de saúde da cidade. Na Santa Casa, os policiais encontraram um adolescente de 15 anos baleado nos dois braços e um homem atingido na face e no braço, que estava sedado e não pôde prestar depoimento.

Já na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, foram atendidas outras três vítimas: uma jovem ferida na mão direita, um homem atingido no ombro esquerdo e um adolescente de 16 anos baleado nas costas. O jovem foi transferido para a Santa Casa para avaliação especializada.

A polícia informou que todas as vítimas apresentaram versões semelhantes sobre o ocorrido. Elas afirmaram que participavam do evento quando ouviram os disparos e só depois perceberam que haviam sido atingidas. O proprietário do estabelecimento informou aos policiais que um homem tentou entrar no evento portando uma arma de fogo, mas foi impedido pelos seguranças. Ainda segundo ele, algum tempo depois foram ouvidos disparos vindos do interior do local.