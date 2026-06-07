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PM de folga reage a assalto, troca tiros com criminosos e acaba baleado em bairro nobre

Suspeitos conseguiram fugir e são procurados pela polícia

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de junho de 2026 às 18:44

PM de folga presencia roubo, troca tiros com criminosos e acaba baleado em bairro nobre
PM de folga presencia roubo, troca tiros com criminosos e acaba baleado em bairro nobre Crédito: Reprodução

Um policial militar que estava de folga foi baleado ao tentar impedir um roubo na tarde deste domingo (7), na Avenida Duquesa de Goiás, altura do número 830, no Morumbi, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, os criminosos abordaram duas pessoas que estavam na calçada quando o policial, que passava pelo local acompanhado da esposa, decidiu agir. Durante a intervenção, ele acabou atingido por disparos.

Ele sofreu cinco perfurações e foi socorrido para o Hospital Albert Einstein. Ainda de acordo com informações da corporação, o policial ferido chegou à unidade consciente e conversando com a esposa. A PM informou ainda que o agente foi submetido a uma cirurgia, porém não divulgou sobre o estado de saúde dele, nem se corre risco de morte. Um dos criminosos foi detido e encaminhado para a delegacia.

Segundo fontes da CNN, o policial é integrante do 22º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (22º BPM/M). Ele passava de carro pela região quando teria presenciado uma tentativa de assalto contra uma mulher nas imediações de um edifício residencial. Ele decidiu intervir na ação e atravessou a rua em direção aos suspeitos. Nesse momento, houve uma troca de tiros e o PM acabou atingido.

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