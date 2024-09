EM TERESINA

Noivo de manicure atingida por avião relembra desespero após acidente: 'Só queriam filmar'

O rapaz conta que conseguiu ter uma reação rápida, evitando algo pior. "Ele bateu com a asa esquerda na van e rodou para o nosso sentido, para o nosso rumo. Eu tive uma reação de puxar um pouco para o lado, ele ia pegar a gente também, creio que lateral, de cheio e a gente conseguiu passar por baixo da asa, mas ainda acertou no capacete dela", disse ele, que também ficou ferido, mas com menor gravidade.

O avião caiu a 20 km do local da decolagem, depois de sair da zona rural de Timon (MA), seguindo para o Clube de Ultraleves do Piauí, localizado no bairro Vale do Gavião. Durante o voo, o piloto avisou à torre de controle que estava com problemas e precisaria tentar um pouso emergencial. No momento em que se aproximava da rodovia, ele perdeu o controle, bateu na van e na moto e se chocou no chão.