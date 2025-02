ROTINA

Ônibus é o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros para ir ao trabalho, mostra pesquisa

Modal foi mencionado por 35% dos quatro mil respondentes

Esther Morais

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 10:47

Linhas de ônibus são reativadas em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Uma pesquisa com abrangência nacional revelou que o ônibus é o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros para se deslocar até o trabalho, citado por 35% dos respondentes. Na sequência, aparecem o carro particular, com 30% das menções, e a motocicleta, com 11%. Também foram mencionados os transportes sobre trilhos (trem e metrô), com 8%, carros de aplicativo (4%), bicicleta (3%) e outras opções (9%).>

O levantamento foi feito pela Ticket e RB, plataforma de destaque na gestão de vale-transporte que foi adquirida pela Edenred, com cerca de quatro mil pessoas. >

Entre os homens que participaram da pesquisa, ônibus e carro particular empatam, cada um sendo citado por 32% das pessoas. Em terceiro aparece a motocicleta, com 14%. Já entre as mulheres, a diferença de quem utiliza o ônibus (39%) para quem se desloca com carro particular (28%), os dois primeiros no ranking, é de 11 pontos percentuais. Entre o público feminino, trem e metrô ficaram na terceira posição, com 10% das menções.>

No recorte por região, o Sul se destacou por ser a única localidade onde o carro particular é o mais utilizado pelas pessoas para ir ao trabalho (36%), e é a região em que os trabalhadores mais utilizam a bicicleta (4,5%). No Centro-Oeste, Nordeste e Norte, o ônibus ocupa a primeira posição com folga das demais opções, sendo citadas por 41%, 41% e 43%, respectivamente. >

Norte e Nordeste são as regiões em que as pessoas mais utilizam motocicleta, com 19% das menções em ambas, e onde os trabalhadores menos usam carro particular, opção citada por apenas 21% nas duas regiões. O Sudeste, por sua vez, se destacou como o local em que as pessoas mais utilizam trem e metrô (13%) e por apresentar empate entre o carro particular e o ônibus (31,5%). >

“Em grandes centros urbanos, como os da região Sudeste, modais como trem e metrô são fundamentais para atender à alta demanda de trabalhadores, oferecendo alternativas rápidas e eficientes frente ao trânsito intenso. Esse cenário reforça o papel estratégico do vale-transporte na promoção da mobilidade urbana e na produtividade das cidades”, destaca André Martins, Diretor da Unidade de Vale-transporte da Ticket.>

Em todas as regiões, o transporte público se destaca como o principal meio de deslocamento, reforçando a relevância do vale-transporte como benefício oferecido pelas empresas. Segundo a pesquisa, 74% das pessoas que utilizam transporte público dependem desse recurso para chegar ao trabalho.>

Quando questionados sobre o principal motivo que as levam a escolher determinado meio de transporte, 27% responderam que é o único disponível, quanto 23% disseram que é o mais rápido e outros 23% que ele apresenta o melhor custo. Por fim, 18% mencionaram o conforto.>

A pesquisa da Ticket também questionou os trabalhadores sobre quanto tempo gastam para se deslocarem até o trabalho. A opção mais mencionada, por 37% dos respondentes, foi menos de 30 minutos. Na sequência, 34% das pessoas citaram o período de 30 minutos a uma hora, enquanto 21% disseram que levam entre uma e duas horas. Apenas 8% revelaram que gastam mais de duas horas no deslocamento.>