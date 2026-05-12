CRIME

Operação mira suspeitos de pornografia infantil e extorsão em bairros de Salvador

Mais de 100 policiais participam de operação contra crimes envolvendo menores

Carol Neves

Publicado em 12 de maio de 2026 às 07:40

Operação combate exploração infantil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia realiza, na manhã desta terça-feira (12), uma operação voltada ao combate de crimes praticados contra crianças e adolescentes. A ação faz parte da Operação Nacional Caminhos Seguros e ocorre em diferentes bairros de Salvador. Também há um mandado sempre cumprido em Serrinha, no interior baiano.

Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão são cumpridos nos bairros da Vitória, Pau Miúdo, Paripe, Boca do Rio e Mata Escura, na capital baiana. Em Serrinha, um dos alvos também é investigado em um caso relacionado à produção de material pornográfico infantojuvenil.

Segundo as investigações, os suspeitos são apurados por crimes como produção e armazenamento de pornografia infantil, além de extorsão e lesão corporal em situações de violência doméstica e familiar envolvendo crianças e adolescentes.

Operação acontece em Salvador e Serrinha 1 de 8

A operação é coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e reúne forças policiais de diferentes estados do país, com participação das polícias Civil, Militar e Federal.

Na Bahia, mais de 100 policiais civis participam da ofensiva. O trabalho é coordenado pelo Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis, com atuação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente e do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual.

Em Serrinha, a ação conta com apoio do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher, que atua em uma investigação ligada à produção de material pornográfico envolvendo menores.