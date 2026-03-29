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Operadoras são multadas por 'sinal de péssima qualidade'

A Secretaria Extraordinária do Consumidor do DF multou três empresas de telefonia em razão de falha na prestação do serviço

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de março de 2026 às 16:20

Sinal de celular foi considerado de baixa e péssima qualidade
Sinal de celular foi considerado de baixa e péssima qualidade Crédito: Shutterstock

A Secretaria Extraordinária do Consumidor do Distrito Federal informou que aplicou multa de R$ 60 mil em empresas de telefonia por falha na prestação de serviço na capital da República.

“Hoje nós estamos aplicando a primeira multa, começando com 60 mil reais. E, se tiver reincidência, aí nós vamos aplicar multas mais caras ainda nessas operadoras que têm prestado um desserviço para a população do DF. Chega de enrolação”, disse o secretário do Consumidor do DF, Gilvan Máximo, em vídeo gravado na sexta-feira (27).

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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