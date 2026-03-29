Operadoras são multadas por 'sinal de péssima qualidade'

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Metrópoles
Publicado em 29 de março de 2026 às 16:20
A Secretaria Extraordinária do Consumidor do Distrito Federal informou que aplicou multa de R$ 60 mil em empresas de telefonia por falha na prestação de serviço na capital da República.
“Hoje nós estamos aplicando a primeira multa, começando com 60 mil reais. E, se tiver reincidência, aí nós vamos aplicar multas mais caras ainda nessas operadoras que têm prestado um desserviço para a população do DF. Chega de enrolação”, disse o secretário do Consumidor do DF, Gilvan Máximo, em vídeo gravado na sexta-feira (27).