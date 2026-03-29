SERVIÇO RUIM

Operadoras são multadas por 'sinal de péssima qualidade'

A Secretaria Extraordinária do Consumidor do DF multou três empresas de telefonia em razão de falha na prestação do serviço

Metrópoles

Publicado em 29 de março de 2026 às 16:20

Sinal de celular foi considerado de baixa e péssima qualidade Crédito: Shutterstock

A Secretaria Extraordinária do Consumidor do Distrito Federal informou que aplicou multa de R$ 60 mil em empresas de telefonia por falha na prestação de serviço na capital da República.