BENEFÍCIO

Pagamentos do Bolsa Família em março começam no dia 18; veja cronograma e regras

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, com possibilidade de acréscimos conforme a composição familiar

Carol Neves

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 10:26

Beneficiários reberão pagamento do Bolsa Família Crédito: MDAS/Divulgação

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a março de 2025 terão início no dia 18, seguindo um cronograma que se estende até o dia 28. Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1, enquanto os de final 0 serão os últimos. Além do benefício principal, parte dos beneficiários também receberá o auxílio-gás neste mês. >

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, com possibilidade de acréscimos conforme a composição familiar. Por exemplo, mães de bebês de até 6 meses de idade têm direito ao Benefício Variável Familiar Nutriz, que paga seis parcelas de R$ 50 para garantir a alimentação da criança. Há ainda acréscimos de R$ 50 para famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos, e de R$ 150 para aquelas com crianças de até 6 anos. >

Auxílio-gás>

O auxílio-gás, criado para ajudar famílias vulneráveis a enfrentar os altos preços do gás de cozinha, equivale a 100% do valor médio nacional do botijão de 13kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com base nos últimos seis meses. Os pagamentos são realizados sempre em meses pares. >

Quem pode receber o Bolsa Família?>

Para ter direito ao benefício, a renda mensal familiar deve ser de até R$ 218 por pessoa. O cálculo é feito somando a renda total da família e dividindo pelo número de integrantes. Se o valor resultante for inferior a R$ 218, a família está elegível. >

Por exemplo, em uma família de sete pessoas onde um integrante recebe um salário mínimo (R$ 1.518), a renda per capita é de R$ 216,85, abaixo do limite estabelecido. Além disso, os beneficiários precisam cumprir condições como manter crianças e adolescentes na escola, garantir o acompanhamento pré-natal de gestantes e manter a carteira de vacinação em dia. >

Como se cadastrar?>

Para participar do Bolsa Família, é necessário se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), disponível nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras. O cadastro é pré-requisito para a avaliação da elegibilidade, mas não garante a entrada automática no programa. >

Como sacar o benefício?>