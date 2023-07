Pai e filha são presos após agredirem médica e paciente morrer durante confusão

Irritados com a demora no atendimento, pai e filha quebraram os vidros de um hospital municipal no Rio de Janeiro e agrediram a médica plantonista. Pouco depois, uma idosa de 82 anos, que estava em estado gravíssimo, morreu. André Luiz do Nascimento Soares, de 48 anos, e Samara Kiffini do Nascimento Soares, de 23, foram presos por homicídio doloso.



O caso aconteceu na madrugada deste domingo (16). André foi até o hospital com um ferimento na mão, mas foi orientado pelos funcionários do local a aguardar pois tinham pacientes em estado mais grave na unidade. Ele estava acompanhado de Samara.