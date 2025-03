TIRO NO OUVIDO

Pai mata filho e diz em áudio que tirou a vida da criança porque não conseguiu reatar com a ex

No áudio enviado a familiares, ele relatava que teria matado o filho e que tiraria a própria vida

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de março de 2025 às 15:39

Pai mata filho de 9 anos com tiro no ouvido e diz em áudio que tirou a vida da criança porque não conseguiu reatar com a ex Crédito: Reprodução

O corpo de um menino, de 9 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (14), foi encontrado em uma mata neste sábado (15), na comunidade de Várzea do Santo Antônio, em Itamarandiba, na região Jequitinhonha, em Minas Gerais. O principal suspeito de ter cometido o crime é o pai da criança. De acordo com informações da Polícia Militar ao G1 Minas Gerais, o pai do menino mandou um áudio avisando que havia matado o filho por não conseguir reatar com a mãe da criança. O desaparecimento de pai e filho foi informado pelo Conselho Tutelar do município, na última sexta-feira (14). >

De acordo com a PM, a denunciante informou aos policiais que os familiares da criança haviam recebido um áudio do pai do menino, por meio de um aplicativo de mensagens, onde ele relatava que teria matado o filho e que tiraria a própria vida. Na mensagem, o suspeito apontou o possível paradeiro dele. Depois de levantar as informações, uma equipe da PM foi até o local indicado junto com o Corpo de Bombeiros e iniciaram as buscas pelos desaparecidos. >