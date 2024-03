GOIÁS

Passageira se revolta ao perceber que motorista está assistindo a vídeo pornô

Uma passageira de 25 anos ficou revoltada ao perceber que o motorista de aplicativo estava assistindo a um vídeo pornô durante uma viagem em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. A mulher denunciou o comportamento do motorista à empresa de transporte por aplicativo. As informações são do g1.