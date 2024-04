BRIGA

Passageiro morre ao cair de viaduto após reagir a assalto a ônibus em Fortaleza

Suspeito também caiu do viaduto, mas foi encaminhado a uma unidade de saúde e sobreviveu. Ele foi autuado em flagrante por latrocínio

Jornal O Povo

Publicado em 4 de abril de 2024 às 07:10

Suspeito também caiu do viaduto, mas foi encaminhado a uma unidade de saúde e sobreviveu. Ele foi autuado em flagrante por latrocínio Crédito: Reprodução/O Povo

O suspeito do assalto em que um homem morreu ao cair do viaduto Ivens Dias Branco, em Fortaleza, após reagir ao crime foi autuado por latrocínio. Carlos Eduardo Ferreira Moreira, 25 anos, também caiu do viaduto, mas sobreviveu e está internado em um hospital da capital cearense.

O assalto aconteceu por volta das 23h, quando Carlos Eduardo anunciou o assalto em um ônibus que fazia a linha Conjunto Palmeiras/Centro. Ele estava armado com uma faca.

A vítima reagiu ao roubo, entrou em luta corporal com o assaltante e, como a porta do ônibus foi aberta, os dois caíram do viaduto. Ainda conforme o registro policial, “o motorista do ônibus ainda tentou ajudar a vítima, mas foi impedido pelo autuado, que o golpeou com a faca, atingindo-lhe de raspão”.

Carlos Eduardo já havia sido preso por roubo em abril de 2023, quando foi flagrado roubando um celular e uma bicicleta na BR-116, no bairro Jangurussu, valendo-se de um simulacro de arma de fogo. Em audiência de custódia realizada nessa terça-feira, 2, Carlos Eduardo teve a prisão preventiva decretada.

“A conduta praticada pelo imputado é de concreta gravidade, pois há indícios da prática de latrocínio consumado, após ter anunciado assalto no interior do transporte coletivo, aterrorizando as pessoas que ali se encontravam e utilizando-se de violência e grave ameaça provocada com o uso de uma faca, tanto em face da vítima quanto do motorista, quando este tentava ajudar o ofendido”, afirmou na decisão a juíza Flávia Setúbal de Sousa Duarte.