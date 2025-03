VIOLÊNCIA

Pastor e diácono morrem baleados na BR-101

Um terceiro religioso ficou ferido e está hospitalizado

Um ataque a tiros na noite desta segunda-feira (10) deixou dois mortos e um ferido em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na BR-101, no km 310, em Boaçu. As vítimas eram um pastor e dois diáconos da Igreja Nova Vida de Nova Cidade, que trafegavam em um Fiat Toro quando foram surpreendidos por criminosos fortemente armados. As informações são do G1. >