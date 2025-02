POSSÍVEL ATENTADO

PF identifica homem que ameaçou Lula em rede social no Pará

Foram estabelecidas medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de que o suspeito se aproxime de Lula

Estadão

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 16:56

Brasília, 02/02/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (c) reunido com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (d), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (e) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Um homem que postou em rede social ameaças de atentado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nessa quarta-feira (12) no Pará. Segundo a corporação, a ação teve como objetivo "investigar e coibir ameaças" contra a vida do presidente. >

O suspeito teria feito as publicações durante visita de Lula a Belém (PA), de acordo com a investigação. Com autorização da Justiça Federal, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o homem, que foi ouvido pelos agentes.>

As medidas cautelares impostas incluem o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de que o suspeito se aproxime de locais onde Lula estiver presente. A PF informou que segue investigando o caso.>

Nesta quinta-feira (13), o presidente da República chegou a Belém para cumprir agenda na capital paraense. Ele deve participar de cerimônias de entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida e do anúncio do Banco da Amazônia. Antes, Lula estava em Macapá (AP).>