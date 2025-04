INVESTIGAÇÃO

PF investiga prefeito 'tiktoker' de Sorocaba por desvio de recursos da Saúde

Operação mira esquema de fraudes em contratos públicos

Agentes da PF cumprem mandados de busca e apreensão na casa de Manga, na sede da Prefeitura, na Secretaria Municipal de Saúde e no diretório local do Republicanos. Segundo a PF, o valor dos bens apreendidos pode chegar a R$ 20 milhões. Até o momento, não há mandados de prisão. >

A investigação, iniciada em 2022, aponta irregularidades na contratação de uma organização social para serviços de saúde no município. A PF também identificou indícios de lavagem de dinheiro por meio de movimentações em espécie, pagamentos via boleto e negócios imobiliários. Os envolvidos podem responder por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e frustração de licitação. >

Rodrigo Manga, de 45 anos, foi reeleito no primeiro turno em 2024 com 73,75% dos votos, tendo apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Recentemente, o prefeito anunciou em um vídeo no TikTok sua pré-candidatura à Presidência da República, alegando que Tarcísio "não demonstra vontade" de concorrer ao Planalto. >