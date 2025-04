TRÁFICO

PF prende em aeroporto mulher que ingeriu 100 cápsulas de cocaína

A suspeita foi flagrada no aeroporto de Campinas tentando embarcar em um voo para a França

Uma mulher que ingeriu 100 cápsulas de cocaína foi flagrada por agentes da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo, nesta sexta-feira (11), quando tentava embarcar em um voo para a cidade de Orly, na França. A suspeita, que não teve a identidade divulgada, acabou presa. A ação ocorreu no âmbito da Operação Shield, e contou com o apoio da Receita Federal. >