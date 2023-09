PM mata cachorro na frente de crianças e foge sem prestar socorro

Um policial militar, de 52 anos, é suspeito de ter matado um cachorro da raça Golden Retriver, na cidade de Guarapari, no Espírito Santo, no último sábado (9).



O animal, que se chamava churros, tinha três anos, e foi assassinato na frente da família. As crianças ficaram desesperadas com a cena, além da situação, ter sido bem traumática.



Segundo o UOL, o militar alegou na delegacia que atirou no animal para se defender. A tutora do cachorro, Iasmin Lima, de 32 anos, contou que o animal latiu e pulou em cima do suspeito enquanto caminhava pela rua da praia.