RIO DE JANEIRO

Polícia combate quadrilha que vendia anabolizantes clandestinos

As substâncias eram fabricadas clandestinamente e sem fiscalização das autoridades sanitárias

Os agentes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Brasília. A ação é coordenada por policiais civis da 76ª DP (Niterói) e agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público, com o apoio da Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do Distrito Federal.