Polícia do MS busca principal suspeito de matar e esquartejar jogador de futebol

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul identificou nesta quarta-feira, 5, mais uma pessoa suspeita de participar do assassinato do jogador de futebol Hugo Vinicius Skulny, de 19 anos, cujo corpo foi encontrado esquartejado no rio Iguatemi, na cidade de Sete Quedas (MS), na última segunda-feira, 3. A ex-namorada da vítima, uma jovem de 21 anos, foi presa nesta terça, 4, também acusada de estar envolvida no crime.



O suspeito identificado é Danilo Alves Vieira. Nas redes sociais, a Polícia Civil do Estado publicou uma foto do homem e diz que ele está foragido. Detalhes sobre participação do rapaz no assassinato não foram divulgados, mas as autoridades confirmaram que ele seria o principal suspeito de ter cometido o homicídio e a ocultação de cadáver. Um telefone também foi disponibilizado para receber denúncias e informações sobre o paradeiro do acusado.