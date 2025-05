VAI SER TIO

Ex-Bahia fica indignado com comemoração de Yuri Alberto: 'Engravidou outra?’

Raniele ficou confuso com gesto de Yuri Alberto, que vai ser tio

O volante Raniele, que defendeu as cores do Bahia em 2021, ficou perplexo com a comemoração de Yuri Alberto na vitória por 1 a 0 contra o Novorizontino, na última quarta-feira (22), na Arena Corinthians, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Celebrando o tento decisivo, o atacante do Timão colocou a bola sob a camisa do Corinthians, em uma tradicional homenagem a uma gravidez. >