INTERCEPTADOS

Polícia prende trio que fez funcionário refém e levou mais de R$ 35 mil em produtos de farmácia

Com os suspeitos foram encontrados diversos medicamentos, produtos dermatológicos dinheiro e celulares

Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos e um homem, de 20, preso em flagrante por policiais militares na madrugada dessa quinta-feira (2), após assaltarem uma farmácia na Rua Bento de Andrade, no Jardim Paulista, zona sul da capital paulista. O trio foi interceptado por equipes da Polícia Militar após uma perseguição iniciada na Avenida Brasil e encerrada na Rua Paineira do Campo, no bairro de Santana, zona norte da cidade. Com os suspeitos foram encontrados diversos medicamentos e produtos dermatológicos avaliados em aproximadamente R$35,4 mil, além de R$482,80 em dinheiro e três aparelhos celulares com telas danificadas.>

De acordo com as informações das vítimas, dois dos criminosos entraram na farmácia anunciando o roubo. Um deles, com uma arma de fogo, manteve o atendente da loja refém enquanto o outro enchia um saco com os produtos do estabelecimento. Em seguida, os assaltantes fugiram utilizando um veículo Chevrolet Onix roubado com placas adulteradas. O automóvel foi devolvido à vítima. O caso foi registrado no 13º Distrito Policial da Casa Verde como roubo, associação criminosa, corrupção de menor, posse ilegal de arma de fogo, receptação de veículo com identificação adulterada e localização/apreensão de veículo.>