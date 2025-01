RIO DE JANEIRO

Policiais entram sem autorização em campus da Fiocruz durante operação

Durante a movimentação, um supervisor da empresa que presta serviços de vigilância para a fundação foi detido pelos policiais

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) denuncia que agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro entraram descaracterizados e sem autorização dentro do campus, durante operação na manhã desta quarta-feira (8). As principais estruturas da Fiocruz ficam dentro do Campus Manguinhos-Maré, ao lado das duas comunidades na zona norte da capital.