Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que 1º de abril é o Dia da Mentira? Entenda a origem da tradição

Tradição é antiga e remonta à implementação do calendário gregoriano

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 31 de março de 2026 às 06:30

Calendário de abril
Calendário de abril Crédito: Shutterstock

Conhecido como o Dia da Mentira, o 1º de abril costuma ser marcado por brincadeiras e pegadinhas entre amigos. A tradição é antiga e remonta à implementação do calendário gregoriano.

O ano era 1582. No calendário juliano, o Ano-Novo costumava ser comemorado em meados de março, com celebrações que se estendiam até o dia 1º de abril.

Após decisão da Igreja Católica, o calendário gregoriano passou a ser adotado como método de organização dos dias. A medida, no entanto, não agradou a todos. Parte dos franceses, apegados à antiga tradição, resistiu às mudanças propostas e desejava continuar seguindo a data antiga de início do ano.

Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio
16 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Ana Lúcia Albuquerque/ Arquivo Correio
17 de fevereiro – Carnaval (ponto facultativo) por Arquivo Correio
18 de fevereiro – Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14h) por Marina Silva/Arquivo Correio
3 de abril – Paixão de Cristo (feriado nacional) por Paula Froes /Arquivo Correio
20 de abril – Ponto facultativo por Paula Froes
21 de abril – Tiradentes (feriado nacional) por Reprodução
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional) por Reprodução | Prefeitura de Ipojuca
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Tripadvisor
5 de junho – Ponto facultativo por Fábio Marconi/Divulgação
7 de setembro – Independência do Brasil (feriado nacional) por Reprodução
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional) por Reprodução
28 de outubro – Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo) por Reprodução
2 de novembro – Finados (feriado nacional) por Reprodução
15 de novembro – Proclamação da República (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
24 de dezembro – Véspera de Natal (ponto facultativo após as 13h) por Reprodução | Freepik
25 de dezembro – Natal (feriado nacional) por Reprodução | Freepik
31 de dezembro – Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13h) por Shutterstock
1 de 19
1º de janeiro – Confraternização Universal (feriado nacional) por Tiago CaldasArquivo Correio

A resistência acabou se tornando motivo de chacota e piadas. Os que mantinham o costume passaram a ser alvo de presentes esquisitos e convites para festas inexistentes. Essa é uma das explicações para a tradição de pregar peças e zombar de amigos na data.

No Brasil, há um marco simbólico em 1848, com o jornal “A Mentira”. Em 1º de abril daquele ano, o periódico circulou em Pernambuco com a falsa notícia da morte de Dom Pedro I. O fato foi desmentido no dia seguinte, mas o simbolismo da data permaneceu.

Há também relatos históricos que relacionam o 1º de abril ao festival de Hilária, uma celebração romana anterior ao nascimento de Cristo, realizada no equinócio de março em honra à deusa Cibele, a “Mãe dos Deuses”, que reunia características de divindades gregas como Gaia, Reia e Deméter.

Mais recentes

Imagem - Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça (31)

Medicamentos podem ter reajuste de até 3,81% a partir desta terça (31)
Imagem - Chocolate faz bem ou mal para a saúde feminina? Especialista explica o que é mito e o que é verdade

Chocolate faz bem ou mal para a saúde feminina? Especialista explica o que é mito e o que é verdade
Imagem - Governo abre indicações para Ordem do Mérito Cultural 2026, maior honraria do setor

Governo abre indicações para Ordem do Mérito Cultural 2026, maior honraria do setor

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela
01

Saiba quem é o entregador morto por motorista que teve carro incendiado na Avenida Paralela

Imagem - Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções
02

Rede de supermercados fecha unidade em Salvador nesta terça (31) com promoções

Imagem - Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba
03

Escola de Eletricistas: Último dia de inscrições para curso de 200 vagas da Coelba

Imagem - Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal
04

Preso por plano para matar Lula, agente baiano ‘Mike Papa’ é exonerado da Polícia Federal