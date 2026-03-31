CALENDÁRIO

Por que 1º de abril é o Dia da Mentira? Entenda a origem da tradição

Tradição é antiga e remonta à implementação do calendário gregoriano

Elaine Sanoli

Publicado em 31 de março de 2026 às 06:30

Calendário de abril Crédito: Shutterstock

Conhecido como o Dia da Mentira, o 1º de abril costuma ser marcado por brincadeiras e pegadinhas entre amigos. A tradição é antiga e remonta à implementação do calendário gregoriano.

O ano era 1582. No calendário juliano, o Ano-Novo costumava ser comemorado em meados de março, com celebrações que se estendiam até o dia 1º de abril.

Após decisão da Igreja Católica, o calendário gregoriano passou a ser adotado como método de organização dos dias. A medida, no entanto, não agradou a todos. Parte dos franceses, apegados à antiga tradição, resistiu às mudanças propostas e desejava continuar seguindo a data antiga de início do ano.

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A resistência acabou se tornando motivo de chacota e piadas. Os que mantinham o costume passaram a ser alvo de presentes esquisitos e convites para festas inexistentes. Essa é uma das explicações para a tradição de pregar peças e zombar de amigos na data.

No Brasil, há um marco simbólico em 1848, com o jornal “A Mentira”. Em 1º de abril daquele ano, o periódico circulou em Pernambuco com a falsa notícia da morte de Dom Pedro I. O fato foi desmentido no dia seguinte, mas o simbolismo da data permaneceu.