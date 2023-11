Precatórios Fundef: ação questiona emenda que garante 60% aos professores e parcela pagamento

A emenda constitucional 144 que garante o repasse de 60% dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) é objeto de ação movida pelo PDT no Supremo Tribunal Federal (STF).



O partido, assim como a Organização Brasileira de Advogados (OAB) e outras entidades, alegam que a emenda é inconstitucional.



“Existem duas ações de indiretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) que visam acabar com a emenda 114. A emenda (...) parcelou os precatórios e ela garante, consolidou o diretórios dos magistrados de ter 60% dos valores” explicou Aldairton Carvalho, advogado da Frente Norte e Nordeste, que representa professores das regiões, em live na quinta-feira, 23.