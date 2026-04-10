Prefeito de interior é preso acusado de exploração sexual de adolescentes

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Carol Neves
Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:22
O prefeito de Pio IX, no interior do Piauí, Silas Noronha (PSD), foi preso na manhã desta sexta-feira (10). A informação foi confirmada pelo delegado Tales Gomes, da Diretoria de Operações Policiais (DEOP) da Polícia Civil do estado.
Segundo a polícia, o gestor se apresentou às autoridades e teve o mandado de prisão temporária cumprido em Teresina. Um dia antes, na quinta-feira (9), o sobrinho dele, Samuel Noronha - também citado na investigação - já havia sido preso na cidade de Pio IX.
Ainda de acordo com o delegado, equipes policiais tentaram localizar o prefeito na residência dele na quinta-feira. Durante a ação, celulares foram apreendidos no imóvel.
Investigação envolve CPI
Silas Noronha passou a ser investigado após denúncias de exploração sexual de adolescentes divulgadas nas redes sociais por um ex-integrante de sua equipe de campanha. As acusações motivaram a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal de Pio IX.
Paralelamente, o caso também é apurado pela Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
Em manifestação pública nas redes sociais, o prefeito negou as acusações e afirmou que elas são “caluniosas, totalmente inverídicas e não possuem qualquer fundamento”. Ele também declarou ser alvo de perseguição política. Leia a nota completa ao final da matéria.
Denúncias partiram de ex-integrante da campanha
As acusações foram feitas por Liedson Alves, que integrou a equipe de comunicação da campanha de reeleição do prefeito em 2024. Ele publicou vídeos nas redes sociais e também apresentou denúncias diretamente à Câmara de Vereadores.
Segundo ele, existiria um suposto esquema de aliciamento de adolescentes entre 13 e 14 anos. Ainda conforme os relatos, os episódios teriam começado após o período eleitoral, embora não haja confirmação sobre a duração das situações denunciadas. “O prefeito falou que, para eu ter renda e ele continuar me pagando, ele ia aumentar o salário, mas para isso eu tinha que levar meninas pra ele. Sempre do mesmo perfil: menores de idade e do meu convívio, nada de meninas mais velhas”, relatou.
Segundo ele, as adolescentes seriam, em muitos casos, filhas de pessoas ligadas à administração municipal, incluindo familiares de gestores e políticos locais. O denunciante também afirmou que um sobrinho do prefeito participaria do suposto esquema. Ainda conforme o relato, uma adolescente teria recebido cerca de R$ 1 mil após um primeiro encontro com o gestor em um motel.
O jovem afirmou também que a garota teria sido ameaçada de morte ao tentar tornar a situação pública. “Sei que errei, mas tinha a questão financeira. Havia necessidades, larguei tudo para ficar com o prefeito e fui enganado, coagido. Várias vezes cobrei emprego, disse que não queria mais fazer isso. Estou extremamente arrependido”, declarou.
O presidente da Câmara Municipal, vereador Maykon Alencar (PSD), informou que a CPI foi instalada no dia 31 de março. A comissão deve ouvir testemunhas e investigados antes de apresentar um relatório final com possíveis encaminhamentos.
NOTA DO PREFEITO
Em nota publicada nas redes sociais, Silas Noronha afirmou:
“Diante das recentes publicações que circulam nas redes sociais, venho a público esclarecer que tive conhecimento das acusações caluniosas feitas contra mim.
Reafirmo, de forma clara, que tais alegações são totalmente inverídicas e não possuem qualquer fundamento. Sempre conduzi minha vida pública e pessoal com respeito, dignidade e valorização da família, princípios que fazem parte da minha história junto ao povo de Pio IX.
Trata-se, claramente, de uma tentativa de ataque à minha honra, motivada por perseguição política. Diante da incapacidade de encontrar fatos que desabonem minha trajetória, alguns opositores recorrem à propagação de mentiras e calúnias na tentativa de manchar minha imagem.
Tenho uma história construída com muito trabalho, compromisso e respeito ao povo de Pio IX. Meu legado, fruto de anos de dedicação ao nosso município, não será destruído por inverdades.
Informo ainda que as medidas legais cabíveis já estão sendo tomadas, e confio que a justiça será feita.”