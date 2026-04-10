INVESTIGADO

Prefeito de interior é preso acusado de exploração sexual de adolescentes

Sobrinho também foi detido durante operação

Carol Neves

Publicado em 10 de abril de 2026 às 09:22

Prefeito Silas Noronha Crédito: Divulgação

O prefeito de Pio IX, no interior do Piauí, Silas Noronha (PSD), foi preso na manhã desta sexta-feira (10). A informação foi confirmada pelo delegado Tales Gomes, da Diretoria de Operações Policiais (DEOP) da Polícia Civil do estado.

Segundo a polícia, o gestor se apresentou às autoridades e teve o mandado de prisão temporária cumprido em Teresina. Um dia antes, na quinta-feira (9), o sobrinho dele, Samuel Noronha - também citado na investigação - já havia sido preso na cidade de Pio IX.

Ainda de acordo com o delegado, equipes policiais tentaram localizar o prefeito na residência dele na quinta-feira. Durante a ação, celulares foram apreendidos no imóvel.

Investigação envolve CPI

Silas Noronha passou a ser investigado após denúncias de exploração sexual de adolescentes divulgadas nas redes sociais por um ex-integrante de sua equipe de campanha. As acusações motivaram a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal de Pio IX.

Paralelamente, o caso também é apurado pela Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Em manifestação pública nas redes sociais, o prefeito negou as acusações e afirmou que elas são “caluniosas, totalmente inverídicas e não possuem qualquer fundamento”. Ele também declarou ser alvo de perseguição política. Leia a nota completa ao final da matéria.

Denúncias partiram de ex-integrante da campanha

As acusações foram feitas por Liedson Alves, que integrou a equipe de comunicação da campanha de reeleição do prefeito em 2024. Ele publicou vídeos nas redes sociais e também apresentou denúncias diretamente à Câmara de Vereadores.

Segundo ele, existiria um suposto esquema de aliciamento de adolescentes entre 13 e 14 anos. Ainda conforme os relatos, os episódios teriam começado após o período eleitoral, embora não haja confirmação sobre a duração das situações denunciadas. “O prefeito falou que, para eu ter renda e ele continuar me pagando, ele ia aumentar o salário, mas para isso eu tinha que levar meninas pra ele. Sempre do mesmo perfil: menores de idade e do meu convívio, nada de meninas mais velhas”, relatou.

Segundo ele, as adolescentes seriam, em muitos casos, filhas de pessoas ligadas à administração municipal, incluindo familiares de gestores e políticos locais. O denunciante também afirmou que um sobrinho do prefeito participaria do suposto esquema. Ainda conforme o relato, uma adolescente teria recebido cerca de R$ 1 mil após um primeiro encontro com o gestor em um motel.

O jovem afirmou também que a garota teria sido ameaçada de morte ao tentar tornar a situação pública. “Sei que errei, mas tinha a questão financeira. Havia necessidades, larguei tudo para ficar com o prefeito e fui enganado, coagido. Várias vezes cobrei emprego, disse que não queria mais fazer isso. Estou extremamente arrependido”, declarou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Maykon Alencar (PSD), informou que a CPI foi instalada no dia 31 de março. A comissão deve ouvir testemunhas e investigados antes de apresentar um relatório final com possíveis encaminhamentos.

NOTA DO PREFEITO

Em nota publicada nas redes sociais, Silas Noronha afirmou:

“Diante das recentes publicações que circulam nas redes sociais, venho a público esclarecer que tive conhecimento das acusações caluniosas feitas contra mim.

Reafirmo, de forma clara, que tais alegações são totalmente inverídicas e não possuem qualquer fundamento. Sempre conduzi minha vida pública e pessoal com respeito, dignidade e valorização da família, princípios que fazem parte da minha história junto ao povo de Pio IX.

Trata-se, claramente, de uma tentativa de ataque à minha honra, motivada por perseguição política. Diante da incapacidade de encontrar fatos que desabonem minha trajetória, alguns opositores recorrem à propagação de mentiras e calúnias na tentativa de manchar minha imagem.

Tenho uma história construída com muito trabalho, compromisso e respeito ao povo de Pio IX. Meu legado, fruto de anos de dedicação ao nosso município, não será destruído por inverdades.