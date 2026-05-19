BR-060 e BR-452

Primeiro pedágio eletrônico e sem cancelas já tem data para funcionar; veja as regras

Multas por inadimplência chegam a R$ 195 e 5 pontos na CNH

Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 13:31

Estrutura do pedágio eletrônico Crédito: Divulgação/Rota Verde

Goiás vai iniciar a implantação do primeiro sistema de pedágio eletrônico do estado no dia 29 de maio, com a abertura da chamada “Marcha Branca”, fase de testes e orientação aos motoristas. Nesse modelo, conhecido como “free flow”, não há praças de pedágio nem cancelas.

O sistema utiliza pórticos com câmeras e sensores que identificam os veículos em movimento, por meio da placa ou de tags eletrônicas, sem necessidade de parada.

Durante a fase inicial, os equipamentos já estarão ativos para leitura dos veículos, mas não haverá cobrança nem aplicação de multas. A etapa tem caráter educativo antes da operação definitiva.

Rodovias baianas 1 de 10

Valores podem chegar a R$ 96

As tarifas variam conforme o tipo de veículo e o trecho percorrido. Carros de passeio pagarão entre R$ 3,90 e R$ 12. Já caminhonetes e furgões de dois eixos terão cobrança entre R$ 5,85 e R$ 18.

No caso de veículos de carga, os valores começam em R$ 15,60 e podem chegar a R$ 96 para carretas de até nove eixos em trechos de pista dupla da BR-060.

Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas estão isentas de cobrança em todo o sistema.

Onde ficam os pórticos

Serão 11 pórticos eletrônicos instalados em sete pontos de monitoramento. A BR-060 concentra quatro desses pontos, cada um com duas estruturas — uma para cada sentido da via, já que é duplicada.

Na BR-452, são três pontos de cobrança, com valores menores devido ao perfil de pista simples.

Como será o pagamento

Após a passagem pelos pórticos, o motorista terá até 30 dias para quitar o valor, caso não utilize TAG de cobrança automática.

O pagamento poderá ser feito por aplicativo, site oficial da concessionária ou totens instalados nos postos de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs). Quem utiliza dispositivos de pagamento automático das empresas Sem Parar, ConectCar, Veloe, Taggy ou Move Mais terá desconto de 5% na tarifa.

Além disso, motoristas frequentes podem ter abatimentos progressivos, de acordo com a repetição de passagens pelos mesmos pórticos.

Penalidade por falta de pagamento