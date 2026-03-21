EXONERADO

Procuradoria-Geral da República denuncia ex-ministro por importunação sexual

Ele foi exonerado pelo governo após a divulgação das denúncias feitas para a ONG Me Too, em 2024

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 15:22

A Procuradoria-Geral da República (PGR) Crédito: José Cruz/ Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida ao Supremo Tribunal Federal (STF) por importunação sexual à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. A defesa do ex-ministro afirmou que ainda não foi notificada e que vai aguardar para se manifestar. O caso está sob sigilo e é de relatoria do ministro André Mendonça. O caso está sob sigilo e é de relatoria do ministro André Mendonça. As informações são do G1.

Ao longo da investigação, Almeida negou as acusações. Silvio Almeida foi exonerado pelo governo após a divulgação das denúncias feitas para a ONG Me Too, em setembro de 2024. Anielle Franco prestou depoimento em outubro daquele ano. A denúncia foi apresentada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, que avalia que há indícios que respaldam o relato da ministra Anielle Franco.

Silvio Almeida 1 de 12

Um dos depoimentos colhidos no caso foi o do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Em entrevista ao Fantástico em outubro de 2024, a ministra da Igualdade Racial explicou por que demorou para levar o caso a público e refletiu sobre a violência que atinge até mesmo mulheres em posições de poder, como ela.