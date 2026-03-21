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Procuradoria-Geral da República denuncia ex-ministro por importunação sexual

Ele foi exonerado pelo governo após a divulgação das denúncias feitas para a ONG Me Too, em 2024

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 15:22

A Procuradoria-Geral da República (PGR)
A Procuradoria-Geral da República (PGR) Crédito: José Cruz/ Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida ao Supremo Tribunal Federal (STF) por importunação sexual à ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. A defesa do ex-ministro afirmou que ainda não foi notificada e que vai aguardar para se manifestar. O caso está sob sigilo e é de relatoria do ministro André Mendonça. O caso está sob sigilo e é de relatoria do ministro André Mendonça. As informações são do G1.

Ao longo da investigação, Almeida negou as acusações. Silvio Almeida foi exonerado pelo governo após a divulgação das denúncias feitas para a ONG Me Too, em setembro de 2024. Anielle Franco prestou depoimento em outubro daquele ano. A denúncia foi apresentada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, que avalia que há indícios que respaldam o relato da ministra Anielle Franco.

Silvio Almeida

Lula e Silvio Almeida por Reprodução
Silvio Almeida negou todas as acusações; ele foi o quarto integrante da equipe presidencial a deixar o governo petista após ser denunciado por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Anielle Franco prestou depoimento relatando os assédios que teria sofrido do ex-ministro por Reproduções
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Agência Brasil
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Maysa Polcri/CORREIO
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Tatiana Nahuz/MDHC
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Paulo Pinto/Agência Brasil
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Rafa Neddermeyer/Agencia Brasil
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Wendel de Novais/CORREIO
Ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida por Divulgação
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Lula e Silvio Almeida por Reprodução

Um dos depoimentos colhidos no caso foi o do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Em entrevista ao Fantástico em outubro de 2024, a ministra da Igualdade Racial explicou por que demorou para levar o caso a público e refletiu sobre a violência que atinge até mesmo mulheres em posições de poder, como ela.

"Durou alguns meses, assim, mais de ano, na verdade. Começa com falas e cantadas mal postas, eu diria. E vai escalando para um desrespeito pelo qual eu também não esperava. Até situações que mulher nenhuma precisa passar, merece passar ou deveria passar", disse a ministra Anielle Franco, na ocasião.

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