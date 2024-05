CURSO

Professores da PF participam de curso para treinar policiais no combate ao racismo

O objetivo é capacitar policiais federais para atuarem como multiplicadores na temática do combate ao racismo, preconceito e discriminação na instituição

Estadão

Publicado em 6 de maio de 2024 às 22:00

Polícia Federal Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Quarenta e cinco profissionais que atuam na Academia Nacional da Polícia Federal (PF) vão participar de um curso de formação para "Polícia Antirracista". O treinamento começou nesta segunda-feira, 6, e vai até dia 10. O objetivo é "capacitar policiais federais para atuarem como multiplicadores na temática do combate ao racismo, preconceito e discriminação na instituição", segundo o governo.

O curso ocorre de maneira presencial na Academia Nacional de Polícia de Brasília. Com duração de 40 horas, os participantes realizaram a inscrição de maneira voluntária. Segundo a PF, as aulas serão ministradas por professores de universidades federais e servidores da segurança pública (Polícia Federal, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros). Nomes do corpo docente não foram divulgados.

Outros cursos sobre o tema

No último dia da Consciência Negra, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) realizou o curso "Formação de Multiplicadores - Polícia Antirracista". A edição contou com 37 alunos, das Polícias Civil e Militar de todo o Brasil.

Inserido no Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), o curso tinha como prioridade combater o racismo estrutural. Para isso, o planejamento das aulas abordava a naturalização do racismo na cultura nacional, a violência e a discriminação racial.

De acordo com a organização, um dos objetivos é ensinar aos agentes da lei a atuação e como "enfrentar o fenômeno da criminalidade e violência em contextos de vulnerabilidade social com destaque para os grupos étnico-raciais".