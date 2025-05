FEMINICÍDIO

Promoter morta pelo ex-marido participou de quadro de casais na TV meses antes do crime

Amanda Caroline de Almeida, de 31 anos, foi encontrada morta após desaparecer no último domingo (18)

A promoter Amanda Caroline de Almeida, de 31 anos, foi encontrada morta após desaparecer no último domingo (18). O principal suspeito é o ex-marido, Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, que confessou ter cometido o crime e jogado o corpo da vítima no Rio Tietê. Ele está preso preventivamente. Meses antes, os dois participaram juntos de um quadro de casais no programa “Domingo Legal”, do SBT, em novembro de 2024.>

Na noite do crime, Amanda deixou os filhos na casa do ex-marido para sair com uma amiga. Ao retornar, pediu para ser deixada a algumas quadras de casa, após perceber que o carro de Carlos Eduardo estava estacionado nas proximidades. Inicialmente, ele negou envolvimento e alegou que o veículo estava parado devido a problemas mecânicos. No entanto, ao ser confrontado com imagens de câmeras de segurança, acabou confessando o crime.>